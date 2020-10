Mike Tyson «va-t-il me mordre l’oreille» se demande Roy Jones Jr

Mike Tyson va remonter sur les rings de boxe le 28 novembre contre Roy Jones Jr. Et ce dernier se demande ce que le boxeur américain prévoit de lui faire.

L’Américain, qui possède également la nationalité russe, est donc celui qui devra affronter «Iron Mike» pour son retour sur les rings 15 ans après sa défaite face à Kevin McBride. Un honneur mais aussi une appréhension.

Car même si Roy Jones Jr, ancien boxeur professionnel passé des Poids moyens aux lourds, possède une solide carrière (66 victoires en 75 combats), il n’en est pas moins inquiet d’affronter Mike Tyson.

«Va-t-il essayer de me détacher la tête ? Va-t-il me mordre l’oreille ? Nous savons qu’il va faire quelque chose de fou» a confié le vice-champion olympique de Séoul 1988 à la chaine YouTube Fight Hub TV.

Il sait qu’avec une telle bête (et même à 54 ans), tout est possible. «C’est pourquoi c’est si amusant, sourit-il. Vous savez qu'il va faire quelque chose de fou, mais devinez quoi ? Je vais faire quelque chose de fou moi aussi !» On a déjà hâte.