Boxe : ce que l'on sait du tournoi d'influenceurs annoncé par le streamer Billy

Ce jeudi 9 mai, le streamer français Billy a annoncé un tournoi de boxe sur son compte X. Le combat se tiendra le 7 décembre prochain et rassemblera plusieurs streamers connus.

«Il est temps pour moi de renfiler les gants», a déclaré Billy dans une vidéo d’annonce sur son compte X. Le streamer a dévoilé la grande nouvelle ce jeudi 9 mai, un tournoi de boxe, organisé par lui-même, se tiendra le 7 décembre prochain, à la Paris Défense Arena.

Celui-ci a dévoilé une série de photos, révélant ainsi cette passion qui l’anime depuis son enfance. «J’avais 12 ans quand tout a commencé», a précisé le streamer de 27 ans dans sa vidéo.

DTR - Le 7/12/24 À PARIS LA DÉFENSE ARENA pic.twitter.com/i132HzjW2C — Billy (@RebeuDeter) May 9, 2024

Ce combat est l’occasion pour lui de prendre une sorte de revanche, s’étant longtemps considéré comme n’ayant «pas vraiment été à la hauteur». «Aujourd’hui, j’ai une revanche à prendre, une nouvelle histoire à écrire», a-t-il laissé entendre.

Plusieurs streamers se joignent au combat

Billy a travaillé sur ce projet durant «plus d’un an», le temps notamment de dénicher de bons participants. En effet, il ne sera pas le seul à combattre, plusieurs autres streamers se joignent à l’aventure.

Ainsi, le 7 décembre, le public découvrira les talents de boxeurs de Dooms, Kaatsup, Djilsi, Lebouseuh, Prime, Mastu, Chowh1 et Brawks. Chacun s’affrontera en duel, mais en ce qui concerne la personne qui sera face à Billy, ce dernier laisse encore la surprise. Nous ne saurons donc que le 6 juin prochain l’identité de cet adversaire mystère, au moment de l’ouverture de la billetterie, comme l’a expliqué Billy. L’événement pourra accueillir 35.000 personnes et sera rediffusé sur la plate-forme Twitch.

Plusieurs défis sportifs organisés par des streamers

Il ne s’agit pas du premier événement de ce type organisé par des streamers et autres stars d’Internet. Le 8 octobre 2022, Squeezie organisait le GP explorer, une course de F4 au circuit Bugatti du Mans qui rassembler plusieurs créateurs de contenu et renouvelait la chose le 9 septembre dernier en raison de l’engouement que la première édition avait créé. En plus des 40.000 spectateurs présents, Squeezie avait pulvérisé le record d’audience français de Twitch en dépassant le million de «viewers».

Le streamer AmineMa Tue avait également créé l’euphorie en organisant le Eleven All Stars, un tournoi de football entre créateurs de contenu français et espagnols, au stade Jean-Badouin, aussi diffusé sur la plateforme Twitch. D’autres événements d’exception ont pareillement vu le jour, comme DALSI récemment, par Michou, faisant danser les stars d’Internet, ou encore le streamers Inoxtag qui entreprend à l’heure actuelle la montée de l’Everest.