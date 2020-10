Vidéo : Le magnifique retourné de Camavinga pour son premier but avec les Bleus

Eduardo Camavinga est un phénomène de précocité. Il en a encore fait la démonstration, ce mercredi, en match amical contre l’Ukraine avec son premier but en équipe de France à seulement 17 ans et 11 mois. Et de quelle manière !

Titularisé pour la 1ère fois, le milieu de terrain rennais, qui fête sa 2e sélection, a ouvert le score sur la pelouse du Stade de France d’un magnifique retourné dans la lucarne du portier ukrainien impuissant (9e).

Avec cette magnifique réalisation, Eduardo Camavinga est devenu le plus jeune buteur des Bleus de l’après-guerre, le deuxième de toute l’histoire de l’équipe de France. A titre de comparaison, Kylian Mbappé avait lui inscrit son premier but à 18 ans et 8 mois contre les Pays-Bas (4-0) le 31 août 2017.

Au regard du talent d’Eduardo Camavinga, troisième plus jeune joueur de l’histoire à avoir porté le maillot des Bleus, ces records en appellent d’autres. Et à quelques mois de l'Euro, il a surtout marqué de nouveaux points dans l'esprit de Didier Deschamps.