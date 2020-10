Equipe de France : Rabiot à l’isolement et forfait face à l’Ukraine

Adrien Rabiot ne sera pas sur la pelouse du Stade de France avec les Bleus, mercredi, pour affronter l’Ukraine en match amical. Le milieu de terrain est cas contact de deux personnes testées positives à la Juventus Turin.

Comme ses coéquipiers de la Juve, l’ancien parisien est à l’isolement. Et il ne devrait rejoindre l’équipe de France, réunie à partir de ce lundi à Clairefontaine, qu’en milieu de semaine.

«Il va devoir respecter le protocole sanitaire des autorités italiennes, qui demande un isolement de cinq jours avec deux tests. Il nous rejoindra jeudi très certainement, voire mercredi soir. Il ne sera donc pas disponible contre l’Ukraine», a indiqué le sélectionneur Didier Deschamps.

Sa participation pour les deux rencontres de Ligue des nations contre le Portugal (10 octobre) et en Croatie (14 octobre) n’est en revanche pas remise en cause.

De son côté, l’équipe d’Ukraine sera privée de six joueurs, appartenant au Shakhtar Donetsk, pour défier les champions du monde. Le gardien de but Andriy Pyatov et le milieu du terrain Taras Stepanenko ont été testés positifs, forçant le placement à l’isolement de tout le club dont quatre autres joueurs de la sélection, Mykola Matviienko, Viktor Kovalenko, Marlos et Junior Moraes.