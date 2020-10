F1 : Quel avenir pour Romain Grosjean non conservé par Haas ?

Romain Grosjean vit-il ses derniers Grands-Prix avec Hass ? L’écurie américaine aurait annoncé au Français ainsi qu’à son coéquipier Kevin Magnussen leur départ à la fin de la saison, selon Auto Hebdo. Une décision qui assombrit l’avenir de l’ancien pilote Lotus en Formule 1.

Arrivé chez Haas en 2016, au moment de son lancement, Romain Grosjean n’a jamais vraiment eu les résultats escomptés au volant de sa monoplace, malgré une 5e place au classement des constructeurs en 2018. Son meilleur classement reste une 13e place au championnat du monde (2016, 2017).

La saison dernière a été plus que laborieuse avec seulement 8 points pris et pas moins de sept abandons. Et l’exercice en cours est du même acabit avec deux petits points au compteur, décrochés lors du dernier Grand Prix de l’Eifel en Allemagne (9e place).

Très insuffisant aux yeux des dirigeants de Grosjean qui ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration, même si l’officialisation devrait avoir lieu, ce week-end, en marge du Grand Prix du Portugal.

Ce choix compromet sérieusement sa carrière dans la catégorie reine du sport automobile. Aucun baquet n’est disponible pour la saison prochaine. Avec 10 podiums en 175 départs, le natif de Genève, âgé de 34 ans, devrait donc s’orienter vers une nouvelle discipline et pourrait rebondir en Formule E ou en WEC (championnat du monde d’endurance). Deux disciplines pour lesquelles il n’a jamais caché son attirance.