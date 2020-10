Equipe de France : Samuel Umtiti a adopté un régime vegan et «ne s’est jamais senti aussi bien»

Il a dû tout changer pour tenter de revenir à son niveau. En proie aux doutes et aux blessures, le défenseur de l’équipe de France Samuel Umtiti a travaillé dur et a changé son alimentation pour retrouver son niveau.

«Je suis devenu vegan, je ne mange pas de viande, pas de poisson», a confié dimanche au Canal Football Club le champion du monde 2018. Blessé au mollet et au genou cette saison, l’ancien Lyonnais n’a pas été épargné depuis sa signature au FC Barcelone, en 2016.

Une situation qui a poussé le club catalan à tenter de le vendre durant le dernier marché des transferts. Un retour à Lyon a souvent circulé dans les médias, mais Samuel Umtiti est finalement resté en Catalogne. Le défenseur central de 26 ans a donc décidé de s’endurcir physiquement mais aussi de changer radicalement ses habitudes alimentaires : «Je fais vraiment attention à tout ça. Toutes les protéines végétales, c’est ce qui me fait du bien. Les pâtes, je n’en mange plus.»

Des changements qui se sont avérés bénéfiques pour le défenseur français. Il a déclaré mieux se sentir dans son corps et avoir perdu trois kilos. «Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement. Je me suis affiné et musclé à la fois, je n’ai jamais autant travaillé, jamais été autant minutieux sur chaque détail», a-t-il précisé dans l’émission sportive dominicale.

Remis d'aplomb par son changement de régime alimentaire et une éthique de travail renforcée, Samuel Umtiti compte reprendre sa place dans la rotation catalane cette saison. «Je pense que c’est ça qui fera la différence», espère-t-il.