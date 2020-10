Boxe : Mike Tyson combattra pour une ceinture WBC

Mike Tyson, qui affrontera Roy Jones Jr le 28 novembre pour son premier combat depuis 2005, combattra pour une ceinture WBC spécialement créée pour l’événement.

Le grand combat approche à grands pas. Dans un mois, «Iron Mike», l’ancienne gloire des rings va reprendre la boxe. S’il s’agira d’un combat exhibition, contre un ancien champion du monde, il y aura tout de même une ceinture mondiale en jeu.

En effet, selon Ariel Helwani, journaliste d’ESPN, spécialiste du monde de la boxe, la WBC a décidé de mettre en jeu une ceinture WBC spéciale dont le visuel a été dévoilée.

Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.





They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9

— Ariel Helwani (@arielhelwani) October 26, 2020