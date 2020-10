La star du MMA Khabib Nurmagomedov traite Macron «d'ordure»

Les attaques contre la France et Emmanuel Macron se multiplient depuis la republication des caricatures de Mahomet. Cette fois, c'est la légende du MMA Khabib Nurmagomedov qui s'en est pris au président de la République, le traitant «d'ordure».

Le champion du monde poids légers d'arts martiaux mixtes est originaire du Daguestan, une région russe à majorité musulmane, et est lui-même pratiquant.

«Que le Tout puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d'expression insultent la foi de plus d'un milliard et demi de musulmans, écrit le sportif de 32 ans dans un message publié en russe et en arabe sur Instagram. Croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences car les pieux ont toujours le dernier mot».

Emmanuel Macron s'est attiré les foudres de Khabib Nurmagomedov pour avoir défendu les caricatures du prophète Mahomet suite à l'assassinat par un islamiste du professeur de français Samuel Paty. Ce dernier a été tué pour avoir montré les dessins publiés par Charlie Hebdo à ses élèves, dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression.