Equipe de France : Zlatan Ibrahimovic face aux Bleus ?

L’âge n’a aucune emprise sur Zlatan Ibrahomovic. Alors qu’il vient de fêter son 39e anniversaire, l’attaquant suédois impressionne avec l’AC Milan, actuellement en tête du championnat d’Italie. Au point d’envisager de faire son retour en équipe de Suède ?

L’ancien parisien a mis un terme à sa carrière internationale à l'issue de l’Euro 2016, organisé dans l’Hexagone et quitté par la petite porte sans inscrire le moindre but. Quatre ans plus tard, il pourrait revêtir le maillot jaune de sa sélection pour affronter notamment la Croatie (14 novembre) puis les Bleus au Stade de France (17 novembre) en Ligue des nations.

Auteur du 8 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues et meilleur buteur de Serie A (7 buts en 5 matchs), «Ibra», qui reste un retourné réalisé sur la pelouse de l’Udinese (1-2), a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux laissant penser qu’il pourrait faire son retour. «Cela fait longtemps qu’on ne s’est pas vus », a-t-il écrit accompagné d’une photo de lui vêtu du maillot de l’équipe de Suède, dont il est le meilleur buteur de l’histoire avec 62 réalisations (en 116 sélections).

En 2018, il avait déjà évoqué l’idée d’un retour pour participer à la Coupe du monde en Russie sans être finalement appelé. Mais l’actuel sélectionneur Janne Andersson pourrait être tenter de le sélectionner au regard des derniers résultats. Depuis septembre, la Suède a perdu ses quatre premiers matchs de Ligue des nations et ne compte qu’une victoire contre la Russie en match amical (2-1).

Et un retour ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les Bleus, à la lutte avec le Portugal pour la première place de son groupe, s’il affiche le même état de forme qu’en club.