Vidéo : le sublime nouveau but de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic a inscrit un nouveau but somptueux, dimanche, lors de la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de l'Udinese (2-1).

Comme son équipe, l'attaquant suédois est incroyable depuis le début de saison. A 39 ans, celui qui s’était surnommé «Benjamin Button» n’en finit plus de briller avec les Rossoneri avec un 7e but inscrit à Udine. Et quel but.

Alors que les deux formations étaient à égalité (1-1), Zlatan Ibrahimovic s’est une nouvelle fois illustré avec un geste dont il a le secret. Après qu’un ballon dans la surface ait été mal dégagé par ses adversaires, l’ancien joueur du PSG a effectué un retourné acrobatique pour redonner l’avantage aux siens et offrir un précieux succès.

«C’est un beau but, oui, mais le plus important c'est de gagner. Le match n'a pas été simple, mais on voit dans les moments difficiles que l'équipe travaille bien», a commenté Zlatan Ibrahimovic sur DAZN après la rencontre.

Grâce à ce succès, le Milan, qui en est à 24 matchs consécutifs sans connaître la défaite depuis la reprise des compétitions en juin, possède quatre points d’avance sur l'Atalanta (2e, 12 pts) avant le match opposant Naples (3e, 11 pts) et Sassuolo (4e, 11 pts) en soirée.