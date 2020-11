F1 : Fin de carrière pour Lewis Hamilton ?

Lewis Hamilton sera-t-il toujours au volant d’une Formule 1 la saison prochaine ? En fin de contrat avec Mercedes, le pilote britannique a laissé planer le doute sur son avenir à l’issue de sa victoire au Grand-Prix d’Emilie-Romagne et n’exclut pas de mettre un terme à sa carrière. Un coup de bluff ?

A quatre courses de la fin de la saison, le sextuple champion a pour l'instant d’autres préoccupations. Confortablement en tête du championnat du monde, avec 85 points d’avance sur son coéquipier Valtteri Bottas, il est focalisé sur sa quête d’une 7e couronne mondiale, qui lui permettrait d’égaler le record du légendaire Michael Schumacher. Et de partir la tête haute ?

A bientôt 36 ans, Lewis Hamilton ne ferme aucune porte, même celle qui pourrait le mener vers la sortie. «Je ne sais pas si je serai en F1 l’an prochain», a-t-il assuré. Et ce n’est pas une question d’état physique. «Je me sens très bien, je suis en pleine forme, je me sens capable de continuer», a affirmé le pilote Mercedes, qui semble vouloir prendre son temps avant de se décider.

Car il laisse entendre que tout n’est pas encore clair dans sa tête. «Il y a plein de choses dans mon esprit. J’aimerais être là l’an prochain mais il n’y a pas de garantie non plus. Il y a plein de choses qui me font envie dans la vie d’après. L’avenir le dira», a-t-il ajouté.

Mais ces déclarations semblent être surtout un moyen de mettre la pression sur l’écurie allemande, alors que les négociations pour prolonger son contrat n’ont pas encore commencé. Les deux parties ont préféré attendre que les titres constructeurs et pilotes soient décernés avant d’entamer les discussions.

Pour celui des constructeurs, c’est réglé depuis ce week-end avec le 7e sacre consécutif de Mercedes. Concernant les pilotes, le «suspense» devrait prendre fin dans 15 jours en Turquie ou au plus tard à la fin du mois de novembre à Bahreïn. Il sera alors temps de s’assoir autour d’une table.