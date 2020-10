F1 : Schumacher chez Haas pour remplacer Grosjean ?

Les routes de Romain Grosjean et Haas vont se séparer à la fin de la saison. Et pour remplacer le Français, mais aussi Kevin Magnussen qui va également partir, l’écurie américaine pense au Russe Nikita Mazepin et à Mick Schumacher, tous deux actuellement en Formule 2.

Le nom du fils du Michael Schumacher circule depuis plusieurs dans le paddock. Et son arrivée chez Haas serait imminente. Leader du championnat de F2 avec l’écurie Prema Racing, le jeune allemand ne cesse d’impressionner. Il y a quinze jours, au Grand Prix de l’Eifel, il devait même faire ses débuts en Formule 1 lors des essais libres au volant de l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi. C’était sans compter sur les conditions météo qui ont empêché la tenue de ces tests.

Mais ce n’est que partie remise car il devrait prendre part à la saison 2021. Outre ses performances en piste, Mick Schumacher a l'avantage d'être membre de la Ferrari Driver Academy, qui pousse pour sa titularisation chez Haas, la Scuderia étant le fournisseur moteur de l’écurie. «Nous travaillons en étroite collaboration avec Ferrari. Donc si nous sortons les pilotes de la Formule 2, ils seront probablement des pilotes Ferrari», a indiqué récemment Günther Steiner au sujet de l'identité des futurs pilotes.

Et le parton de Haas n'a pas caché sa volonté d’accueillir Mick Schumacher au sein de son équipe. «Je ne serais certainement pas contre. (…) Qui ne voudrait pas qu’un Schumacher revienne en Formule 1 ? Surtout sous la forme qu’il est actuellement en Formule 2», avait-il commenté. Huit ans après le dernier Grand Prix de son père, dont l’état de santé demeure toujours inconnu, Mick Schumacher n’a jamais été aussi proche de prendre le relais.