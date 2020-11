OM : la «honte» des supporters marseillais

Après la nouvelle piètre prestation de l'Olympique de Marseille, mardi à Porto (défaite 3-0), synonyme de 12e défaite consécutive en Ligue des champions, les supporters phocéens n'ont pas mâché leurs mots.

Aucun point, aucun but inscrit et surtout aucune envie. Pour son retour en C1, sept ans après, les supporters de l’OM imaginaient un autre sort pour leur équipe. Si évidemment, ils savaient d’avance qu’une qualification pour les 8es de finale de l’épreuve serait compliquée, voir leur formation briller restait espéré. Mais c’est finalement tout l’inverse qui se produit depuis trois rencontres. Et ç’en est trop pour eux.

Pendant et après le match sur Twitter, les fans marseillais n’ont pas caché leur énervement face à la piètre prestation au Portugal, pointant notamment les lacunes de Dimitri Payet, Florian Thauvin et consort qui ont égalé le triste record d'Anderlecht et ses 12 revers consécutifs.

Et ce mercredi matin, c’est l’un des principaux groupes de supporters du club qui a publié un communiqué cinglant intitulé «La honte…». «Que dire... ? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l'occasion de cette troisième journée de Champions League, ont lancé les South Winners. Une insulte au football, à l'institution OM, à nos 120 ans d'histoires, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais. Mais ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu.»

S’appuyant sur les déclarations d’André Villas-Boas qui pointait le manque d’envie de ses joueurs, le groupe de supporters a critiqué les «starlettes (qui) se cachent, on les entend dans la presse, sur les réseaux sociaux mais on ne les voit pas sur le rectangle de la vérité. Nous ne voulons plus de vos excuses après les défaites, tout ce cirque médiatique sonne faux.»

Mais ils ne sont pas les seuls à en prendre pour leur grade. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud sont également ciblés. «Comment ne pas porter également notre regard vers l’actionnaire majoritaire très peu concerné avec son projet raté et ses choix douteux, plus précisément la direction mise en place qui a montré toute l’étendue de son incompétence flagrante.»

Heureusement pour les joueurs, les rencontres au Vélodrome sont à huis clos…