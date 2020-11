Vendée Globe : Davies, Crémer, Merron… focus sur les 6 femmes participantes

Elles font leur retour en force. Absentes il y a quatre ans, les navigatrices seront six au départ du Vendée Globe dimanche aux Sables d’Olonne. Les voici.

Samantha Davies (Initiatives-Coeur), 3e participation

A 46 ans, la navigatrice anglaise Samantha Davies va disputer son 3e Vendée Globe. Connue et reconnue, elle fait partie des meilleurs navigateurs de la planète et possède une très solide expérience. Quatrième de l’édition 2008-2009, elle n’a pas pu aller plus loin que 5 jours en mer lors de l’édition suivante suite à un démâtage.

Absente en 2016, Sam Davies est de retour cette année. Et cette maman d’un enfant de 9 ans verra également en compétition avec son compagnon Romain Attanasio. Mais à la différence de ce dernier, celle qui porte comme projet Mécénat Chirurgie Cardiaque sur un bateau de 2010 peut viser une place sur le podium.

"Alors comme ça on essaie de fuir le pays ?"





Le @VendeeGlobe, la meilleure solution pour éviter le coronavirus ! @LyesHouhou a embarqué avec @samanthadavies pour tester le confort sur @initiativecoeur



https://t.co/bVFIjRdqBv pic.twitter.com/5UIMNzjTtd — Canal Sports Club (@CanalSportsClub) October 17, 2020

Clarisse Crémer (Banque Populaire X), 1re participation

A 30 ans, Clarisse Crémer est la plus jeune des navigatrices engagées. Celle qui n’avait jamais effectué de course au large avant cinq ans sera aux manettes du Banque Populaire X. Et la Parisienne, qui habite en Bretagne depuis 2013 s’est fait les armes aux côtés d'Armel Le Cléac'h, dernier vainqueur du Vendée Globe. Plutôt pas mal pour apprendre.

Clarisse se prépare depuis près d’un an et demi pour son premier @VendeeGlobe, le tour du monde à la voile, en solitaire et sans assistance. Suivez ses aventures dans cette course mythique, parce qu’avec de l’audace on peut tout entreprendre ! #GoClarisse #VG2020 pic.twitter.com/sbTs1rxqdO — Voile Banque Pop (@VoileBanquePop) September 25, 2020

Miranda Merron (Campagne de France), 1re participation

Miranda Merron est la doyenne des navigatrices engagées. Agée de 51 ans, cette Anglaise, qui vit en Normandie, sera aux commandes d’un bateau qui a vu le jour il y a 15 ans. Cette publicitaire, dont le compagnon est le navigateur français Halvard Mabire, a notamment fait partie du premier équipage féminin lors du trophée Jules Verne en 1998 avec Tracy Edwards et Sam Davies.

Bertrand Duquenne’s of our very own Miranda Merron has made the #Top20 in the @Mirabaud_AM 'Yacht Racing Image of the Century'! Be sure to vote by following the link below and show your support for Miranda before Nov10th! https://t.co/ycalaT3Jpb pic.twitter.com/NFke2eelxp — Miranda Merron (@MerronMiranda) October 29, 2020

Pip Hare (Medallia), 1re participation

Pip Hare est la 3e anglaise engagée dans cette édition du Vendée Globe. Elle a engrangé beaucoup d’expérience grâce à ses courses sur des petits monocoques de 12 m, les Class 40. Pip Hare se présente avec un bateau de 1999 et un tout petit budget. Mais l’expérience de 2020-2021 lui permettra d’être au top pour 2024, son véritable objectif.

As a proud sponsor of sailor Pip Hare @pipoceanracing in her 2020 @VendeeGlobeENG 21,638 mile solo ocean race, we wish her the best of luck as she sets sail on 8th November. Be sure to follow Codestone as share her journey. #VG2020 #VendeeGlobe #lovewhatyoudo pic.twitter.com/U69Oyipbyi — Codestone (@CodestoneGroup) November 3, 2020

Alexia Barrier (TSE - 4myplanet), 1re participation

Agée de 40 ans, Alexia Barrier va elle aussi disputer son premier Vendée Globe. Cette professeur de voile, qui a grandi sur la Côte d’Azur, naviguera sur un bateau datant de 1998.

Y O U G O T T H I S





Période compliquée pour tout le monde en ce moment, alors préparez-vous à vous évader autour du monde avec Alexia. Départ du @VendeeGlobe dans 8 jours, 0 minute et 0 seconde ! READY ? #TSE4myplanet pic.twitter.com/aKzUX6FlRp — Alexia Barrier (@Alexia_Barrier) October 30, 2020

Isabelle Joschke (MACSF), 1re participation

Isabelle Joschke fait partie de ces navigateurs qui n’ont pas grandi dans un milieu maritime mais qui ont rapidement appris. De père allemand, cette diplômée en lettres classiques, naviguera sur ce Vendée Globe sur un bateau de 2007.