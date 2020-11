Juventus Turin : Cristiano Ronaldo poussé vers la sortie en fin de saison ?

Bientôt la rupture entre Cristiano Ronaldo et la Vieille Dame ? Alors que le contrat de la star portugaise court jusqu’en juin 2022, la Juventus Turin envisagerait de se séparer du quintuple Ballon d’or en fin de saison.

Un départ de l’ancien madrilène refait surface. L’hiver dernier, Cristiano Ronaldo aurait fait part de son intention de quitter la Juve et de son envie de rejoindre le PSG pour évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Mais la pandémie de coronavirus, qui a frappé toute la planète, dont le monde du football, a eu raison de sa volonté et il est resté en Italie.

La crise sanitaire pourrait cette fois contraindre Ronaldo à quitter la formation turinoise. Comme plusieurs clubs, la Juventus a été fortement impactée au niveau de ses finances. Et face à cette situation, le salaire de «CR7» poserait un souci. Dans le Piémont, le champion d’Europe 2016 avec le Portugal toucherait 31 millions d’euros par un an, soit cinq fois plus que le deuxième joueur le mieux payé du club. Des émoluments conséquents devenus difficiles à supporter pour la Juventus.

Les dirigeants réfléchiraient ainsi à le vendre avant la fin de son contrat et le mettre sur le marché cet été pour récupérer une partie des 100 millions d’euros investis pour s’attacher ses services en 2018. Reste à savoir si un club sera en mesure de financer son transfert et d’assumer son salaire. Car même à bientôt 36 ans, sa valeur marchande est estimée aux alentours de 60 millions d’euros.