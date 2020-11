Vendée Globe 2020 : Favori de la course, Jérémie Beyou rentre aux Sables d’Olonne

Ses chances de victoire tombent à l'eau. Alors que Jérémie Beyou était l'un des grands favoris de ce Vendée Globe 2020, le navigateur a dû faire demi-tour, ce mercredi, pour rentrer aux Sables d’Olonne après une série d’avaries sur son Imoca Charal.

Tout avait pourtant bien commencé. Depuis le départ du tour du monde à la voile sans escale, en solitaire et sans assistance, Beyou, qui avait terminé à la 3e place de la précédente édition, naviguait dans le peloton de tête. Mais après 48 heures plus tard, il a été soudainement freiné dans sa progression.

Une série fatale d'avaries

Mardi, en début d’après-mardi, une poulie de renvoi d’écoute s’est arrachée. Et alors qu’il était entré dans son bateau pour préparer la réparation, il a heurté un OFNI endommageant son safran. Au moment d’entamer la réparation de ce dernier, c’est une bastaque (câble qui soutient le mât par l’arrière) qui a cassé.

Devant cette accumulation d’avaries, Jérémie Beyou et son équipe ont pris la décision de revenir vers le port de départ. «Avec un point de renvoi d’écoute arraché, un safran amoché, sachant qu’il est possible que le foil ait aussi tapé, et une bastaque cassée, ça faisait beaucoup pour un troisième jour de course», a confié Pierre-François Dargnies (directeur technique du Charal Sailing Team), qui a aussitôt organisé la logistique nécessaire pour procéder aux réparations, «plus importantes que prévues», de l’Imoca, attendu vendredi en fin de journée aux Sables d’Olonne.

«Nous avons un safran de rechange, donc ce n’est pas un souci, et pour le reste, tout dépendra de l’étendue exacte des dégâts, a indiqué Pierre-François Dargnies. Et nous allons évidemment tout faire pour réparer le bateau dans les meilleurs délais et permettre à notre skipper de repartir.»

C'est une série d’avaries, et notamment une bastaque cassée (partie du gréement qui permet de tenir le mât) qui contraint Jérémie à ce retour. Il devrait arriver aux Sables d’Olonne vendredi. Le skipper de Charal a jusqu’au 18.11 14h20 pour repartir.

Ils auront jusqu’à la fermeture officielle de la ligne, fixée au mercredi 18 novembre à 14h20, pour reprendre la mer.