Vidéo : l'exceptionnel coup de Jon Rahm avant le Masters d'Augusta

A l’entraînement du Masters d’Augusta mardi, le golfeur espagnol Jon Rahm a signé un coup historique qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Numéro 2 mondial, l’Espagnol s’est entraîné de la meilleure des manières pour le plus prestigieux des tournois de golf de la planète. Arrivé sur le trou n°16 du parcours où se trouve un plan d’eau que tous les professionnels appréhendent, lui est parvenu à réaliser ce que beaucoup rêvent de faire.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020