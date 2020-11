Vendée Globe 2020 : quand aura lieu l’arrivée ?

Des Sables d’Olonne aux Sables d’Olonne. Les skippers, engagés sur la 9e édition du Vendée Globe, se sont élancé le 8 novembre dernier pour un tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance, qui devrait durer deux mois et demi avant leur retour au port de départ.

Le record de l’épreuve a été établi, il y a quatre ans, par Armel Le Cléac’h. Le navigateur avait effectué le tour du monde en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Mais la présence de foileurs surpuissants sur certains bateaux laisse penser que ce record devrait être battu.

Si c’est le cas, le grand gagnant devrait franchir la ligne d’arrivée au terme des quelque 40 000 kilomètres aux alentours du 21 janvier prochain. Et peut-être même avant. «Sur le papier, il est possible que ce Vendée Globe se joue en moins de 74 jours et même qu'on passe sous la barre des 70 jours», a estimé Le Cléac’h dans Le Parisien avant le départ. De quoi également imaginer une arrivée le week-end du 16-17 janvier.

«La difficulté sera de parvenir à mener ces bateaux exigeants physiquement et mentalement tout autour du monde, sans casser», a ajouté le vainqueur sortant. Les skippers devront déjouer tous les pièges du parcours avec le toujours très redouté Pot au Noir et les passages périlleux du Cap de Bonne Esperance, du Cap Leeuwin et du Cap Horn, ainsi que dompter les caprices de la météo. Il leur faudra aussi gérer la solitude, notamment pendant les fêtes de fin d’année.

Record ou pas et peu importe la date de son arrivée, le gagnant de l’«Everest» des mers» sera assuré de se voir remettre le chèque de 200 000 euros promis au vainqueur.