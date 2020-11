F1 : Michael Schumacher «se bat» et suit la carrière de son fils Mick

Egalé dimanche par Lewis Hamilton au nombre de titres mondiaux de Formule 1, Michael Schumacher continue de se battre depuis son terrible accident de ski en 2013, comme l’a confié lundi Jean Todt.

Invité sur RTL, le président de la Fédération internationale de l’Automobile et grand ami de Michael Schumacher a donné quelques nouvelles du «Baron rouge». L’ancien patron de Ferrari a indiqué que l’Allemand reste mobilisé en vue d'un éventuel rétablissement. «C’est une question sur laquelle je vais être extrêmement réservé. Je vois Michael très souvent, une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même : il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent.»

Jean Todt, qui a partagé les meilleurs moments de la carrière de «Schumi», septuple champion du monde de Formule 1 et dont le record a été égalé dimanche par Lewis Hamilton, a également confié que le confinement ne pèse pas sur lui. «Il est très bien entouré et il est dans un endroit où il est suffisamment et confortablement bien installé», a expliqué le Français.

Le patron de la FIA a également indiqué que Michael Schumacher suivait la carrière de son fils, Mick. Agé de 21 ans, il fait des ravages en Formule 2 et est actuellement en tête du championnat du monde. Il devrait faire ses débuts en Formule 1 l’an prochain. «Bien sûr qu’il le suit, a indiqué Todt. Mick est en Formule 2. Il va probablement courir en Formule 1 l’année prochaine. Ça va être un beau challenge. On va être ravi d’avoir un nouveau Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile.» La passation de pouvoir est en marche.