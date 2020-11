F1 : Vainqueur du Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton égale Michael Schumacher avec un 7e titre de champion du monde

Au septième ciel. Vainqueur d’un Grand Prix de Turquie mouvementé, Lewis Hamilton a décroché, ce dimanche, le 7e titre de champion du monde de sa carrière et égalé le mythique record de Michael Schumacher pour entrer encore un peu plus dans l’histoire de la Formule 1.

«A tous les enfants, croyez en vos rêves. Même quand tout le monde pense que c’est impossible, vous pouvez le faire». Au moment de franchir la ligne d’arrivée sur l’Istanbul Park, Lewis Hamilton ne pouvait pas mieux résumer l’incroyable exploit qu’il venait de réaliser. Le record du Kaiser Schumacher a longtemps semblé inaccessible. Même le Britannique ne pensait pas pouvoir rejoindre le Baron Rouge dans la légende de la catégorie reine du sport automobile.

Mais au volant de sa Mercedes ultra-dominatrice, il a repoussé toutes les limites et battu dans un premier temps les records de victoires (94 contre 91), de podiums (163 contre 155) et de pole positions (97 contre 68) de «Schumi» avant de conquérir cette 7e couronne mondiale et s'installer au sommet de l'histoire de la F1 en compagnie de l'ancien pilote Ferrari.

Plus d’informations à venir…