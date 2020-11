Vendée Globe 2020 : qui est Clarisse Crémer, chouchoute des réseaux sociaux ?

Clarisse effrayée à l'approche d'une tempête tropicale, Clarisse se renverse du thé bouillant sur le pubis, Clarisse pêche un crabe... Par sa simplicité et sa bonne humeur, Clarisse Crémer, en lice sur le Vendée Globe 2020, n'a pas mis longtemps à devenir la chouchoute des réseaux sociaux.

Au milieu des skippers aguerris rôdés aux joutes des courses en solitaire de plusieurs semaines, le profil de la jeune femme de 30 ans originaire de Locmiquélic (Morbihan), dénote. Diplômée d'HEC, Clarisse Crémer a su allier les compétences développées durant ses années de formation dans la prestigieuse école avec sa passion pour la navigation, afin de créer son projet marketing baptisé «Clarisse sur l'Atlantique».

Une Clacla qui fait toujours une super course et qui a retrouvé l'appétit, le sourire et l'énergie !!



On reprend des forces avant Tétha, une dépression tropicale que la flotte va bientôt rencontrer !



Un bon oeuf bacon et ça repart !! #GoClarisse @VoileBanquePop pic.twitter.com/20T2lV5qdQ — Clarisse Crémer (@ClaSurLAtlantiq) November 12, 2020

L'idée, toute simple mais redoutablement efficace, revient à narrer publiquement ses aventures vécues sur l'eau, de ses coups de mou à ses moments de plénitude, en n'omettant jamais de glisser, par-ci par -là, diverses anecdotes venant battre en brèche les traditionnels clichés associés aux voileux. Ses premiers followers la suivent ainsi sur la Mini Transat 2017.

Après avoir fait ses classes chez les Mini (taille inférieure à 6,50m), Clarisse Crémer, reconnue comme une grosse bosseuse, poursuit sa formation express de skippeuse au grand large avec l'aide de l'entraîneur Tanguy Leglatin et celle de son compagnon Tanguy Le Turquais, avec qui elle termine 14e de la Transat AG2R en 2018.

Puis, vient pour elle, le projet de sa vie, celui rêvé secrètement par n'importe quel marin chevronné un tant soit peu talentueux. Au début de l'année 2019, Banque Populaire, affairée à la construction du nouveau maxi-trimaran d'Armel Le Cléac'h, rend publique l'identité de sa nouvelle égérie : Clarisse Crémer est chargée de défendre lors du Vendée Globe 2020 les couleurs de la banque française sur l'IMOCA ayant permis à Le Cléac'h de remporter l'édition 2016.

A ce titre, elle profite des précieux conseils du «chacal» devenu son formateur personnel. Ensemble, ils prennent la 6e place de la Transat Jacques Vabre 2019.

S'il est impossible pour elle de venir concurrencer les foileurs dernière génération et se mêler à la lutte finale pour le podium, Crémer ambitionne plus que tout de boucler son premier tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, ainsi que faire partager le plus possible son aventure à sa communauté de fans toujours plus nombreux à être séduits.