Les maillots des Bleus recyclés pour des enfants hospitalisés et des soignants

Une trentaine de maillots de l’équipe de France de football a été donnée par la FFF à l'hôpital pédiatrique Robert-Debré à Paris. Ils seront recyclés en blouses pour les enfants malades et le personnel soignant.

«Habillés aux couleurs des Bleus, les enfants accueillis au sein de la toute nouvelle unité d'accueil préopératoire partent ‘plus forts’ au bloc opératoire.», a tweeté le compte de l’hôpital, retweeté dans la foulée par celui de la Fédération française de football.

Cette collaboration a pour but de rendre plus joyeux le quotidien des enfants hospitalisés mais aussi de leurs soignants. Ainsi les maillots des champions du monde sont recyclés et transformés en blouses.

L’association Mode Estime, qui œuvre à la réinsertion de personnes sans emploi ou en situation de handicap, est à l’origine de cette démarche solidaire.

En 2019, une opération du même type avait été réalisée en Espagne du côté de l’hôpital San Rafael de Madrid avec des maillots du Real Madrid.