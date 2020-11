Martin Fourcade fait son entrée au Guinness World Records

Martin Fourcade, à la retraite depuis la fin de la dernière saison de biathlon, continue de marquer l'histoire. Le Français a fait son entrée dans le Guinness World Records pour ses 33 titres remportés.

Biathlète tricolore le plus titré de l’histoire avec notamment 33 globes de cristal, le Catalan a totalisé plus de 80 victoires sur le circuit mondial depuis 2010. De quoi prendre une retraite méritée à 32 ans au printemps dernier.

Mais alors que le biathlon et le monde du sport ont tous reconnu son talent immense, c’est au tour de l’autorité mondiale des records Guinness World Records de mettre Martin Fourcade à l’honneur ce mardi avec trois titres.

Le Français est en effet le premier homme à remporter 7 fois le classement général de la Coupe du monde de biathlon. Mais ce n’est pas tout, il est aussi le premier à les obtenir consécutivement entre 2012 et 2018. Enfin, le frère de Simon est aussi le premier à remporter 33 globes de cristal, toutes catégories confondues.

Et il ne faut pas oublier les Jeux olympiques lors desquels Martin Fourcade a décroché 5 médailles d’or, devenant l’athlète français le plus titré aux JO. Et il pourrait même en avoir une 6e puisque fin octobre, le Tribunal Arbitral du Sport a condamné le Russe Evgeny Ustyugov pour dopage et a annulé ses résultats de 2010 à 2014. Le Russe avait terminé devant le Français lors de la Mass Start en 2010 aux Jeux de Vancouver.