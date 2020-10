Dopage : Martin Fourcade pourrait bientôt se voir attribuer un 6e titre olympique

Martin Fourcade a rangé ses skis et sa carabine depuis le mois de mars. Mais même à la retraite, le biathlète, déjà le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques, pourrait hériter d’une 6e médaille d’or après la nouvelle condamnation pour dopage, ce mercredi, de Evgeny Ustyugov.

A la retraite depuis 2014, le Russe a vu tous ses résultats obtenus entre 2010 et 2014 être annulés par la chambre antidopage du Tribunal arbitral du sport (TAS) suite à l’analyse de son passeport biologique. «M. Ustyugov a bénéficié d’une protection et d’une aide pour améliorer artificiellement ses performances grâce au dopage et pour éviter d’être découvert, ce qu’il n’aurait pas pu réussir autrement qu’avec un système savamment organisé», a indiqué l’IBU dans un communiqué.

Vainqueur de la mass start des JO de Vancouver en 2010 devant Fourcade, Ustyugov, qui a 21 jours pour faire appel de la décision, devrait notamment perdre ce titre olympique au détriment du Catalan, qui avait dû se contenter de la 2e place à dix secondes. Chronologiquement, il s’agira de la «première» médaille d’or du cadet des frères Fourcade, âgé de 22 ans à l’époque et qui n’était encore jamais monté sur un podium de Coupe du monde en individuel.

La suite de sa carrière n’a été faite que des victoires et records devenant le maître incontesté du biathlon mondial. Au total, il a remporté six médailles olympiques dont cinq en or (individuel et poursuite en 2014, poursuite, mass start et relais mixte en 2018), mais aussi sept fois le classement général de la Coupe du monde et 28 médailles mondiales dont 13 titres.