Championnat d’Europe : Shirine Boukli médaillée d’or à seulement 21 ans en -48kg

Le jour de gloire pour Shirine Boukli. A seulement 21 ans, la Française, qui participe à son premier championnat international chez les seniors, a été sacrée, ce jeudi, championne d’Europe des - 48kg à Prague.

En finale, elle n’a eu besoin que de 40 secondes pour terrasser la Serbe Andrea Stojadinov par ippon sur étranglement. «C’est allé assez vite en finale. L’avantage, c’est que je connaissais la fille. Elle était avec moi en juniors. Je savais ce que j’avais à faire, donc j’avais mes schémas, tout était en place», a confié au micro de La chaîne L’Equipe, Shirine Boukli, déjà vice-championne d’Europe et du monde juniors en 2019.

Une conclusion en apothéose pour la judoka tricolore, qui a sorti la Kosavare Distria Krasni, n°1 mondiale de la catégorie, en quarts de finale, puis l’Espagnole Laura Martinez par waza-ari pour se hisser en finale et décrocher le titre. «C’était déjà un truc de fou de participer à ce championnat en sortant des juniors. Et là, je m’en rends compte, je suis sur mon nuage, j’ai gagné et c’est juste énorme, je suis super contente», s’est-elle félicitée.

Son sacre relance la course avec Mélanie Clément, qui a dû se contenter d’une place au pied du podium jeudi, pour la qualification olympique en -48 kg pour les JO de Tokyo, reportés d’un an à l’été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

Un peu plus tard, Sarah-Léonie Cysique (-57 kg) et Kilian Le Blouch (-66 kg) sont également montés sur leur premier podium international en décrochant chacun une médaille de bronze.