Mike Tyson révèle pourquoi il a arraché l'oreille d'Evander Holyfield

Mike Tyson, qui remontera sur le ring samedi 28 novembre contre Roy Jones Jr, est revenu sur la fameuse morsure à l’oreille d’Evander Holyfield en 1997.

Ce combat de boxe, 2e affrontement entre les deux hommes après une première victoire de «The Real Deal» en 1996, est resté dans les mémoires comme l’un des moments les plus incroyables de l’histoire du Noble Art.

Lors du 3e round de cet affrontement pour la ceinture WBA des poids lourds, au MGM Grand de Las Vegas, Mike Tyson semble très agacé et on a l’impression qu’il entre dans une colère noire. C’est alors qu’il se met à mordre l’oreille d’Evander Holyfield. La raison ? «Iron Mike» en avait marre des nombreux coups de tête que lui infligeait son compatriote, mais grand rival. C’est d’ailleurs ce qu’il a expliqué à Fox News mercredi.

#OnThisDay in 1997, Evander @holyfield defended the WBA heavyweight title with an infamous 3rd round disqualification of Mike Tyson, who twice bit Holyfield's ear, in Las Vegas - "The Bite Fight" #boxing #history pic.twitter.com/60bhZJD5OQ

— Boxing History (@BoxingHistory) June 28, 2020