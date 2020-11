Grand Prix d'Amérique 2021 : tout savoir sur une course mythique

Evènement majeur de la saison du trot attelé, le Grand Prix d'Amérique 2021 aura lieu le dimanche 31 janvier 2021 sur le machefer de l'hippodrome de Paris-Vincennes et regroupe les 18 meilleurs trotteurs au monde âgés entre 4 et 11 ans.

La première édition avait eu lieu le 1er février 1920. A l'époque, la course, nommée ainsi en hommage à l'aide américaine accordée à la France pendant la guerre 1914-1918, regroupait 14 chevaux, était disputée sur la distance de 2.500 mètres et dotée de 20.000 francs. L'allocation a depuis été portée jusqu'à 1 million d'euros (avant d'être abaissée à 900.000 euros à partir de cette année) et les cracks s'affrontent désormais sur 2.700 mètres.

Aujourd'hui, sa notoriété dépasse le cadre des frontières du pays : 500 journalistes de 22 nationalités différentes sont accrédités pour assister à un évènement retransmis dans quelque 36 pays. Succès médiatique donc, mais également succès populaire : le Grand Prix d'Amérique attire 40.000 spectateurs en transe massés dans les tribunes de l'hippodrome Paris-Vincennes et draine plusieurs millions d'euros de paris.

Les anecdotes et épopées associées à la course ne manquent pas. Ourasi, «Le Roi de Vincennes», trotteur le plus connu de France, reste le seul à s'être imposé 4 fois sur le plateau de Gravelle (1986, 1987, 1988 et 1990). Parmi les belles histoires, il y a celles aussi de Général du Pommeau (vainqueur en 2000), petit par la taille mais redoutable combattant, d'Oyonnax sacré à la surprise générale en 2010 à 173/1 devant Quaker Jet (108/1) ou encore de la driveuse suédoise Helen Johansson qui demeure encore aujourd'hui la seule femme à avoir gagné le Grand Prix d'Amérique (en 1995 avec Ina Scot).

Et puis il y a les «mauvais souvenirs» qui contribuent, eux aussi, à façonner la légende. Comme en 2006, lorsque le driver Junior Guelpa avait dû déclarer forfait après être tombé de son sulky juste avant le départ officiel. Ou quand, dans les années 60-70, la talentueuse jument de Jean-René Gougeon, Une de Mai, prit six fois le départ sans parvenir une seule fois à remporter la course.

Si le Grand Prix d'Amérique s'est parfois résumé à un mano à mano entre deux chevaux très appuyés par les parieurs, l'édition 2021 pourrait sacrer Face Time Bourbon, déjà lauréat en 2020.