Barcelone : Antoine Griezmann révèle pourquoi il ne se coupe pas les cheveux

Depuis le début de sa carrière, Antoine Griezmann a arboré différentes coupes de cheveux. En ce moment, il a une longue chevelure, lâchée ou coiffée d’une queue de cheval au gré de ses envies. Et s’il a fait l’objet de moqueries, notamment sur les réseaux sociaux, le champion du monde tricolore n’a pas l’intention de les couper dans l’immédiat.

L’attaquant français est sorti du silence pour revenir sur ses difficultés d’adaptation au FC Barcelone et son entente avec Lionel Messi au cours d’une longue interview diffusée sur la chaîne espagnole Movistar Vamos. Durant l’entretien, réalisé par l’ancien joueur argentin Jorge Valdano, il a également évoqué son look, et notamment son style capillaire. Et s’il n’a pas changé depuis son arrivée au Barça, c’est en raison de la volonté de son entourage. «Je garderai mes cheveux longs même si on me demande de les couper. Mes enfants et ma femme veulent que je les garde», a confié le natif de Mâcon.

Il pourrait également s’agir d’une nouvelle marque d’admiration envers David Beckham, qui a lui aussi eu plusieurs coupes de cheveux tout au long de sa carrière et dont Antoine Griezmann s’inspire régulièrement. Il porte d’ailleurs le numéro 7 et des maillots à manches longues en hommages à l’ancienne star de Manchester United. «Beckham est toujours mon idole. Je l’ai toujours dit, à cause de l’image qu’il renvoyait sur le terrain mais aussi en-dehors. C’est quelqu’un d’incroyable, notamment dans tout ce qu’il fait en dehors du football pour aider les gens. Son image est très puissante», a concédé admiratif Antoine Griezmann.

Et il n’est pas impossible de voir les deux hommes collaborer dans le futur. L’attaquant n’a jamais caché sa volonté d’achever sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique, en Major League Soccer. L’Inter Miami, propriété de David Beckham, pourrait très bien être un possible point de chute. La franchise possède en tout cas un argument de poids si elle souhaitait s’attacher ses services.