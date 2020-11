FC Barcelone : «L’attitude de Messi a été déplorable», affirme l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann

Un peu plus d’un an après son arrivée à Barcelone, sa situation est toujours compliquée. S’il a marqué, ce week-end, après avoir manqué une penalty, contre le Bétis Séville (5-2), Antoine Griezmann peine toujours à convaincre sous le maillot catalan. Et ce n’est pas les déclarations de son ancien conseiller qui vont arranger son cas.

Pour Eric Olhats, le coupable est tout trouvé. Il s’agirait ni plus ni moins de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’or serait à l’origine des difficultés d’adaptation du champion du monde tricolore et de son rendement sur le terrain, qui n’a jamais été à la hauteur des 120 millions d’euros investis par la Barça pour s’attacher ses services.

«Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil», a confié Olhats dans un entretien accordé à France Football.

Avant de pointer du doigt le comportement de l’Argentin envers son ancien poulain. «Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui. (…) Il est aussi bon sur le terrain que mauvais en dehors», a-t-il lâché à propos de La Pulga.

Opposé à sa venue en Catalogne, Messi, qui espérait le retour de Neymar, en aurait fait voir de toutes les couleurs au natif de Mâcon forcément impacté par cette attitude. «Lors de l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon. Il a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative. Ça a forcément laissé des traces», a ajouté Olhats.

Mais il ne désespère pas de voir «Grizou» s’imposer chez les Blaugrana. «Heureusement, il a pris de la maturité. Il est hermétique aux critiques. Qu’il reste comme ça. Je suis très confiant pour lui, a-t-il assuré. Les qualités, il les a. La force mentale pour surmonter tout ça, aussi. Qu’il continue. Il va s’imposer». Et le possible départ de Lionel Messi en fin de saison pourrait l’aider.