Décès de Christophe Dominici : les réactions et hommages se succèdent

Les réactions et hommages se sont succédé suite à l'annonce du décès soudain de l'ancien international tricolore de rugby Christophe Dominici (48 ans), ce mardi.

C'est le monde du rugby et du sport français qui est en deuil et pleure la disparition tragique de l'ancien joueur du Stade français et du XV de France, vainqueur à quatre reprises du Tournoi des 6 Nations (1998, 2004, 2006 et 2007).

Son ancien président de club Max Guazzini à Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby ou aux sportifs, plusieurs messages ont été postés sur Twitter notamment.

Effondré par la nouvelle de la mort de Domi. Le Rugby Français perd une étoile, le XV de France un mythe, le Stade Français une légende et beaucoup d’entre nous un ami. #Domi — Serge Simon (@DrSergeSIMON) November 24, 2020

La grande famille du rugby français est en deuil après le décès tragique de notre ailier Christophe Dominici, nous pensons tout particulièrement à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/SpBByJfk4e — France Rugby (@FranceRugby) November 24, 2020

C’est avec une immense tristesse et un profond déchirement que le Stade Français Paris a appris la disparition de Christophe Dominici.





Génie du rugby et compagnon hors pair, il laisse un grand vide dans notre grande famille. Nos pensées vont à sa compagne et à ses filles. — Stade Français Paris (@SFParisRugby) November 24, 2020

Merci domi pour tout ce que tu as apporté au rugby français et tous ces bons moments passés avec toi ... pic.twitter.com/OjN7gotx2z — Vincent Clerc (@VincentClerc) November 24, 2020

Domi.... — JB Elissalde (@ElissaldeJB) November 24, 2020

Quelle tristesse partir si jeune. Mes pensées à ses proches à sa famille pic.twitter.com/7gq5y7hPGL — Rio Mavuba (@riomavuba) November 24, 2020

Terrible nouvelle...Tous ceux qui t’ont côtoyé sont sous le choc, Repose en paix Domi. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis les plus intimes. pic.twitter.com/0eT4uhuOQN — Yannick Bru (@YannBru) November 24, 2020

Quel choc d'apprendre à l'instant cette triste nouvelle ...



Christophe Dominici



Enorme pensée à ses proches et à la famille du rugby et du sport pic.twitter.com/NK1pqBj1la — Daniel Narcisse (@DanielNarcisse) November 24, 2020

Repose en Paix Christophe Dominici... et Merci à toi et tous tes coéquipiers pour ce match qui restera gravé dans nos mémoires... #RipDominici — Bergougnoux Bryan (@BryanSupaberg) November 24, 2020

Je suis terrassé d’apprendre la disparition tragique de #Domi,il m’a transmis sa passion pour le ⁦@SFParisRugby⁩ mais aussi son amour pour le jeu et la compétition. Coéquipier aux fortes convictions et générateur d’émotions..Mes pensées vont à sa famille. RIP Domi pic.twitter.com/0y8yGsCPR9 — Papé Pascal (@PascalPape) November 24, 2020