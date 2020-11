Mort de Diego Maradona : le gouvernement argentin décrète 3 jours de deuil national

Un pays entier sous le choc. Après l'annonce de la mort de Diego Maradona, le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national.

«Tu nous a portés au sommet du monde. Tu nous a rendus immensément heureux. Tu as été le plus grand. Merci d'avoir existé, Diego. Tu vas nous manquer», a salué le président argentin Alberto Fernandez.

Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Diego Maradona était l'une des personnalités les plus adulées d'Argentine et son aura dépassait le simple cadre du football. Et s'il a marqué l'histoire de la sélection nationale en tant que joueur, il connut une belle réussite en tant que sélectionneur (18 victoires en 24 matches), malgré une élimination prématurée en quart de finale du Mondial 2010.

Une minute de silence sera observée mercredi et jeudi soir avant «tous les matches» de Ligue des Champions et de Ligue Europa.