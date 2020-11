Roy Jones Jr : tout savoir sur l'ancien champion du monde et adversaire de Mike Tyson

Roy Jones Jr est le boxeur qui aura l'immense honneur d'affronter Mike Tyson samedi 28 novembre. Mais qui est cet ancien multiple champion du monde ?

Les fans de boxe le connaissent. Le grand public peut-être un peu moins. Et pourtant cet Américain, aujourd’hui âgé de 51 ans, fut une terreur des rings de boxe (75 combats, 66 victoires). Pour preuve, il a été champion du monde dans 4 catégories différentes (des poids moyens aux poids lourds). Assez incroyable.

Et avant de briller chez les professionnels, Roy Jones Jr, né le 16 janvier 1969 sous le soleil de Floride, a d’abord fait fureur en amateur (121 victoires pour 13 défaites). Avec un titre aux Jeux olympiques juniors (1984), les Golden Gloves (198, 1987) et une médaille d’argent aux JO de Séoul (1988) - un vol, en 1997, le CIO indiquera que les trois juges avaient été achetés par la Corée du Sud dont était le vainqueur -, il s’est rapidement fait une réputation de solide carrière.

C’est donc avec l’étiquette d’un boxeur très puissant qu’il a fait son entrée dans le monde professionnel en 1989. Sparring partner de multiples champions comme l’une des références Sugar Ray Leonard, Jones Jr a enchaîné 15 victoires consécutives avant la limite. Ses victoires sont souvent spectaculaires comme la fois où il a cassé le nez de l’Argentin Jorge Fernando Castro. En 1993, il a battu Bernard Hopkins et remporté Roy Jones Jr son premier titre international, la ceinture IBF.

Deux ans plus tard, il est passé aux super-moyens. On pourrait penser à un temps d’adaptation. Point du tout. Il a envoyé valser le double champion du monde James Toney (invaincu en 44 combats) pour son premier combat et remporter la ceinture IBF. En 1997, il grimpe chez les mi-lourds et s’offre les ceintures mondiales WBA et WBC et il réussira à devenir Champion incontesté de la catégorie pendant 4 ans.

C’est alors que Roy Jones a décidé de monter dans la catégorie reine, les poids lourds. Et pour son premier combat en 2003, contre John Ruiz, il remporte la ceinture WBA. La légende Roy Jones Jr était écrite.

L’Américain, réputé pour son impressionnant crochet du gauche qui a mis beaucoup d’adversaires KO, a ensuite continué à combattre. Et à en 2010, alors âgé de 41 ans, il offrira à Bernard Hopkins une revanche 17 ans après dans un combat assez décevant. Il a disputé son dernier combat en 2015 à 47 ans à Moscou.

Et après son séjour en Russie, le multiple champion a demandé la nationalité russe que Vladimir Poutine lui a offert. En parallèle de sa carrière de boxeur, Roy Jones Jr a également sorti des albums de rap (Round one : the album et Body Head Bangerz : volume one). Et a eu des rôles au cinéma notamment dans Matrix Reloaded.