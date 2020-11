Mike Tyson-Roy Jones Jr : le combat diffusé en France

Le combat de boxe entre Mike Tyson et Roy Jones Jr, qui aura lieu le 29 novembre prochain, sera finalement diffusé en France. Voici les détails complets.

Quinze ans après son dernier combat professionnel (perdu contre Kevin McBride), «Iron Mike», 54 ans, est de retour sur les rings pour un combat d’exhibition face à l’ancien champion des mi-lourds, qui se tiendra au Staples Center de Los Angeles.

Mais alors que les fans français de Mike Tyson, terreur des rings et champion incontesté des poids lourds entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990, avaient peur de ne pas pouvoir regarder le combat contre «Captain Hook» (51 ans), il sera finalement bien diffusé.

La chaîne Action s’est offert les droits et diffusera donc cet affrontement entre Mike Tyson (50 victoires, 6 défaites) et Roy Jones Jr (66 victoires, 9 défaites) à 4h du matin dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 novembre. Le combat, et même tout le gala (il y aura notamment un combat entre l’ancien joueur NBA Nate Robinson et le youtubeur Jake Paul), sera commenté par Charles Biétry.

A noter qu’une rediffusion de l’affrontement est déjà prévue pour le 1er décembre, cette fois sur Action Max.