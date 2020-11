Vidéo : Le bouleversant hommage de Boca Juniors à Diego Maradona

Les hommages se sont succédé depuis l’annonce de la mort de Diego Maradona. Et l’un des plus beaux a été celui de Boca Juniors, où la légende argentine a évolué au début et la fin de sa carrière.

«Eternels remerciements. Eternel Diego». Le club argentin a réagi avec émotion au décès du natif de Lanus, qui a porté les couleurs du club une saison au début des années 1980 (1981-1982), avant d’y achever sa carrière en 1997, à l’âge de 37 ans.

Quelques instants seulement après l’annonce de son décès, des centaines de supporters ont afflué vers le stade du club de Buenos Aires pour saluer sa mémoire.

Et à la tombée de la nuit, toutes les lumières de la mythique Bombonera ont été éteintes sauf une : celle de la loge personnelle de Diego Maradona, qui continuait de briller dans la pénombre. Comme El Pibe de Oro quand il était sur un terrain.