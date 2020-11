Affaire du producteur roué de coups : «Qu'ils répondent de leurs actes», réagit Tony Yoka

Après sa victoire contre l'Allemand Christian Hammer, ce vendredi 27 novembre, le boxeur Tony Yoka a réagi à la polémique concernant l'agression du producteur de musique Michel Zecler par trois policiers, samedi dernier, dans le 17e arrondissement de Paris.

«Quand on voit des images comme ça, on a envie de sortir de ses gonds, surtout moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche», explique dans un premier temps le sportif de haut niveau.«Je suis contre toutes les formes d'injustices», ajoute-il.

«il faut les mettre en prison»

«Maintenant, il faut prendre du recul et ne pas faire d'amalgame. Je n'ai pas envie de dire que la police est raciste non plus car je connais énormément de policiers et ils sont très bons, précise le champion olympique 2016, comme le rapporte Ouest-France.

«Ce n'est pas parce qu'il y a quelques pommes pourries qu'il faut accabler la police, mais ceux-là, il faut les mettre en prison et qu'ils répondent de leurs actes».