Retour de Mike Tyson : l'improbable combat de boxe entre Nate Robinson et Jake Paul

En marge de Mike Tyson et Roy Jones Jr, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est Nate Robinson, ancien joueur NBA, et Jake Paul, youtubeur, qui vont s'affronter dans un combat de boxe inédit.

Un ancien joueur de basket professionnel contre un acteur sur un ring. L’affrontement paraît assez ubuesque et loufoque. Et pourtant c’est bien ce qu’il va se passer dans la nuit de samedi à dimanche lors du gala de boxe qui verra le retour de Mike Tyson pour la première fois depuis 15 ans, contre Roy Jones Jr au Staples Center de Los Angeles.

Ancien joueur des Knicks de New York, entre autres, drafté en 2005 et trois fois champion du slam dunk, Nate Robinson, aujourd’hui âgé de 36 ans, est retraité des parquets NBA depuis 2016 et une dernière pige en Israël.

Grand fan de boxe depuis toujours, celui qui a une carrure à faire justement du Noble-Art a donc décidé de se lancer contre le petit frère de Logan Paul. Il s’est entraîné depuis des mois pour être prêt comme jamais. Il a d’ailleurs indiqué avoir souffert pendant les entraînements de boxe. «Je vois ce que les boxeurs traversent. Je vois pourquoi Floyd (Mayweather) est le meilleur boxeur du monde et ce qu'il a fait pour arriver à 50-0, a-t-il déclaré à Yahoo Sports UK. Il a fait le plus gros travail, le plus de travail, dans ce jeu. Donc pour moi en tant qu'étranger venant dans leur monde, je veux leur montrer du respect en donnant tout ce que j'ai et en me préparant sérieusement.»

Malheureusement pour lui, il ne sera pas favori contre Jake Paul, qui semble très en confiance et a annoncé vouloir mettre au sol son adversaire. En effet, «The Problem Child», âgé de 23 ans, qui avait a commencé sa carrière en



septembre 2013

en postant des vidéos sur Vine, a déjà combattu. Victorieux d’Ali Eson Gib, il est clairement le favori même si dans un combat de boxe, tout peut arriver.

