Vendée Globe : Comment va reprendre la course pour les skippers déroutés pour secourir Kevin Escoffier ?

Un heureux dénouement. Refugié sur son radeau de survie après une importante voie d’eau sur son bateau, Kevin Escoffier a pu être récupéré, dans la nuit de lundi à mardi, par Jean Le Cam, dérouté pour lui porter secours comme trois autres skippers qui vont pouvoir reprendre leur Vendée Globe.

Le Cam a été le premier à être envoyé sur la zone où Escoffier avait déclenché sa balise de détresse en début d’après-midi. Arrivé sur place deux heures après l’alerte, il a aperçu le radeau du skipper de PRB, mais l’opération de sauvetage a été rendue compliquée par une mer très forte, avec des creux de 5 mètres et une eau aux alentours de 10 degrés, mais aussi l’obscurité.

Devant ces difficultés, la direction de course a également demandé à Yannick Bestaven, Boris Herrmann et Sébastien Simon de se dérouter pour épauler Le Cam. Et au bout de onze heures d’une attente interminable, Kevin Escoffier a pu être récupéré sain et sauf et monter à bord du bateau de Jean Le Cam.

Le vétéran de la flotte (60 ans), lui-même secouru dans des conditions similaires en 2009 au large du Cap Horn par Vincent Riou, va désormais reprendre son tour du monde en solitaire sans assistance et sans escale, après avoir déposé Kevin Escoffier. Le navigateur breton, qui occupait la 4e place avant d’être dérouté, et alors que Charlie Dalin a poursuivi sa course en tête, va se voir décompter les heures consacrées au sauvetage de son temps de course comme Yannick Bestaven, Boris Herrmann et Sébastien Simon.

Mais l’essentiel est ailleurs pour ces concurrents, soulagés de savoir Escoffier toujours en vie. «Ta vie était plus importante que notre Vendée Globe», a ainsi confié Sébastien Simon au skipper de PRB. Et après ces heures chargées en inquiétude, ils vont se reposer un peu et se remettre de leurs émotions avant de repartir à l’aventure.