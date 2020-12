Christophe Dominici : Vive émotion aux obsèques de l’ancien international français

De l’émotion et beaucoup de larmes. Ils étaient près de deux cents personnes à s’être réunis, ce mercredi, à Boulogne-Billacourt pour assister aux obsèques religieuses de Christophe Dominici, tragiquement décédé la semaine dernière, à l’âge de 48 ans, dans des circonstances encore floues dans le parc de Saint-Cloud.

Que ce soit la famille, les amis ou encore le monde du rugby, tous ont tenu à saluer une dernière fois la mémoire de l’ancien international français (67 sélections). De nombreuses personnalités de l’ovalie étaient bien évidemment présentes en l’église Sainte-Cécile, située non loin du stade Jean-Bouin, autour des parents, de la femme et des filles de l’ancien ailier.

A commencer par le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, qui n’a pu contenir sa peine, mais aussi plusieurs joueurs et anciens coéquipiers (Gaël Fickou, Pierre Rabadan, Sylvain Marconnet, Philippe Bernat-Salles, Franck Comba…) ainsi que Max Guazzini, ancien président du Stade Français avec lequel Dominici à remporté cinq titres de champion de France.

De nombreux hommages ont été rendus à «Domi» à travers des discours qui ont provoqué une vive émotion durant la cérémonie. Notamment de sa fille Chiria, qui a bouleversé l’assistance. «Mon papa d’amour, tu m’as été enlevé trop vite. J’avais encore besoin de toi et depuis, j’écoute tes musiques en boucle. Tes bisous, tes câlins et ton sourire me manquent tellement. Je t’aime.». Des mots poignants, rapportés par Midi-Olympique, qui ont ému l’ensemble de l’assistance.

Un diaporama a également été diffusé, alors qu’une photo, où Christophe Dominici portait le maillot du XV de France, et une autre, où il était vêtu de la tunique du Stade Français, trônaient dans l’église. Il sera inhumé à Hyères, près de Toulon, où il est né et a lancé sa carrière professionnelle, dans le caveau familial, au côté de sa sœur aînée Pascale, tragiquement décédée en 1986 dans un accident de la route.