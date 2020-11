Décès de Christophe Dominici : ce que l'on sait du drame

Au lendemain de la disparition tragique de Christophe Dominici mardi, le parquet de Nanterre, qui semble privilégier la thèse du suicide, a ouvert une enquête pour élucider les causes de la mort.

Un témoin a prévenu les secours

Le drame se serait déroulé entre 14h40 et 15h dans le Parc de Saint-Cloud. Selon le seul témoin présent, un cycliste, l’ancien international français (48 ans), arrivé seul et qui aurait croisé quelques personnes, serait monté sur un parapet en béton situé au bord de l’autoroute A13, à l’abri des zones les plus fréquentées.

Selon ce témoin, il se serait jeté dans le vide de plus de quinze mètres. Le cycliste a alors prévenu le personnel du domaine qui a appelé le Samu.

Sa femme était partie à sa recherche

Sur place, les spécialistes ont tenté de réanimer Christophe Dominici, mort sur le coup, mais en vain. Son décès est confirmé à 15h05. La police arrive également sur les lieux avec Loretta Denaro, la femme de l’ancien ailier du Stade Français.

Cette dernière, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles alors qu’il était parti se promener, était partie à sa recherche. D’après des informations du Parisien, elle s’était rendue vers l’endroit où ils avaient acheté une maison à proximité du parc de Saint-Cloud.

La thèse du suicide privilégiée

La femme de Christophe Dominici, avec qui elle a eu deux filles (Chiara et Mya), sera entendue par la police judiciaire afin de savoir si son mari souffrait de dépression. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour «recherche des causes de la mort». L’objectif est de savoir si la chute était volontaire ou non. La thèse du suicide reste toutefois privilégiée.

Des épisodes dépressifs

L’ancien rugbyman, dont le corps a été transporté à l’institut médico-légale de Garches pour une autopsie et des analyses toxicologiques, a toujours confié qu’il souffrait d’épisodes de dépression et avait déjà songé à la mort. Notamment après le décès de sa soeur Pascale lorsqu’il avait 14 ans. «Après la mort de Pascale, mes résultats scolaires se sont effondrés, avait-il confié dans son autobiographie Bleus à l’âme parue en 2007. J’avais perdu le goût à la vie, à l’école, aux copains. Je cherchais à comprendre pourquoi elle était partie et pas moi. Quelle injustice !»

Ses proches confieront également qu’il a connu un épisode dépressif après la victoire du XV de France en demi-finale de la Coupe du monde 1999 contre les All Blacks et son sublime essai resté légendaire. La surmédiatisation l’aura rendu nerveux. Il sera hors des terrains plusieurs mois.

Et dernièrement, le natif de Toulon s’était lancé dans la quête d’un projet d’envergure avec le rachat du club de Béziers avec des fonds émiratis. Malheureusement, sans succès. Il aurait été très affecté par ce raté et les commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux.