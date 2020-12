Formule 2 : Mick Schumacher champion du monde avant son arrivée en F1

Mick Schumacher a été sacré champion de Formule 2, l'antichambre de la F1, dimanche à Bahreïn. Le fils de Michael sera l'an prochain promu dans la catégorie reine au volant d'une Haas en remplacement du Français Romain Grosjean.

S’il n’a terminé qu’à la 18e place lors de cette dernière course de la saison, l’Allemand de 21 ans a remporté le titre avec 14 points d'avance sur son dernier rival, le Britannique Callum Ilott.

«Je suis un peu dépassé pour l'instant, ça va prendre quelques jours... Je suis juste très heureux et reconnaissant, a-t-il réagi. Peu importe le résultat de cette course, nous sommes champions et c'est ce dont les gens se souviendront.»

Le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde de F1 (1994-1995, 2000-2004), est donc fin prêt pour sa promotion en Formule 1 en 2021. Il a en effet signé un contrat «de plusieurs années» chez Haas (que motorise Ferrari) mercredi. Il participera avec l'écurie américaine aux essais libres 1 du Grand Prix d'Abou Dhabi vendredi et aux tests de fin de saison sur le même circuit de Yas Marina le 15 décembre.

Le Français, qui ne sera finalement pas remis de ses blessures aux mains, sera une nouvelle fois remplacé par Pietro Fittipaldi pour la dernière course de la saison comme l'a précisé Haas F1 dimanche dans un communiqué.

Team Statement: Romain Grosjean Returning to Switzerlandhttps://t.co/hWgZ72Gcbu — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 6, 2020

