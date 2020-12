F1 : Fin de carrière pour Romain Grosjean, forfait pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi

Romain Grosjean ne reprendra pas le volant. Victime d’un terrible accident le week-end dernier au Grand Prix de Bahreïn, le pilote français a annoncé, ce dimanche, son forfait pour l'ultime course de la saison à Abu Dhabi, qui devait être la dernière de sa carrière en Formule 1.

La dernière image de Grosjean dans la catégorie reine du sport automobile restera donc cet effroyable crash sur le circuit de Sakhir, qui a failli lui coûter la vie. Dans les heures qui avaient suivi sa violente sortie de piste, il avait fait part de sa volonté de remonter le plus vite possible dans sa monoplace et d’être présent dans la capitale des Emirats arabes unis. Mais ses blessures sont trop importantes, surtout à la main gauche, pour pouvoir être au départ.

«Je ne vais pas pouvoir courir à Abu Dhabi. On a tout essayé. On a attendu un maximum. Mais pour la suite, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention», a-t-il confié dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, non sans une certaine émotion.

Car son forfait acte la fin de sa carrière en Formule 1 entamée en 2009 chez Renault. Âgé de 34 ans et après cinq saisons chez Haas, le natif de Genève n’a pas été renouvelé par l’écurie américaine et se retrouve sans volant pour l’année prochaine. «C’est une décision difficile. Je ne pensais terminer ma carrière en formule 1 comme ça, mais je pense que c’est pour le mieux», a-t-il ajouté.

Romain Grosjean va désormais rentrer chez lui en famille pour poursuivre sa convalescence et réfléchir à la suite de sa carrière qu’il imagine toujours dans le sport automobile. «Je vais rentrer avec Marion à la maison, voir mes enfants et travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible et récupérer l’ensemble des fonctions de ma main gauche», a-t-il indiqué.

S’il sera remplacé, ce dimanche, au Grand Prix de Sakhir, par le Brésilien Pietro Fittpaldi, qui fera ses grands débuts en F1, Mick Schumacher, qui a été officialité par Haas comme pilote titulaire la saison prochaine, est pressenti pour être derrière le volant à Abu Dhabi. «Ce serait un défi, mais je pense que je serai capable d’apprendre à mieux connaître la voiture et d’être mieux préparé pour l’année prochaine» a déclaré le jeune pilote allemand, prêt à suivre les traces de son père un peu plus tôt que prévu.