Vidéo : Le KO ultra rapide de Jordan Leavitt à l'UFC Vegas 16 et sa célébration «Dirty Dancing»

Jordan Leavitt a impressionné pour son premier combat à l'UFC samedi à Las Vegas. L'Américain a mis KO Matt Wiman et réalisé une célébration assez originale.

En ouverture de l’UFC Vegas 16, qui a connu de très beaux combats même si aucune grande star n’était présente, l’Américain (25 ans) repéré lors des Contender Series de Dana White comme le rappelle La Sueur a fait des débuts fracassants dans la prestigieuse ligue.

Face à Mat Wiman, Jordan Leavitt s’est imposé par KO après seulement 22 secondes. Ce qui lui permet de rester invaincu (8 victoires en autant de combat en MMA).

Jordan Leavitt (-450 ML) with a slam KO (+950 to win by KO) at #UFCVegas16 pic.twitter.com/REXvcBqjhr

«Cela avait l’air sale. C’est dur, a réagi Jordan Leavitt. Je n’ai jamais été mis KO, mais je ne peux pas imaginer que ça fasse du bien. C’est assez brutal. C’est le jeu de combat, ça arrive.»

Puis pour fête cette première victoire à l’UFC, l’Américain a réalisé une célébration très originale en mimant le geste du film Dirty Dancing.

Dirty Dancing!?





This may be a first for celebrations inside the Octagon. #UFCVegas16 pic.twitter.com/nhnmucSolh

— UFC (@ufc) December 6, 2020