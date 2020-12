Coupe du monde 2022 : Tous les groupes des éliminatoires de la zone Europe

Le tirage au sort des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde 2022, effectué ce lundi, a rendu son verdict. Ces qualifications pour le Mondial organisé au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022) se tiendront à partir de la fin du mois de mars jusqu’en novembre prochain. Voici la composition de l’ensembles des groupes.

Portugal



Serbie



Irlande



Luxembourg



Azerbaïdjan

Espagne



Suède



Grèce



Géorgie



Kosovo

Italie



Suisse



Irlande du Nord



Bulgarie



Lituanie

France



Ukraine



Finlande



Bosnie



Kazakhstan

Belgique



Pays de Galles



République Tchèque



Bélarus



Estonie

Danemark



Autriche



Ecosse



Israël



Iles Féroé



Moldavie

Pays-Bas



Turquie



Norvège



Monténégro



Lettonie



Gibraltar

Croatie



Slovaquie



Russie



Slovénie



Chypre



Malta

Angleterre



Pologne



Hongrie



Albanie



Andorre



San Marin

Allemagne



Roumanie



Islande



Macédoine du Nord



Arménie



Liechtenstein

