JO 2024 : le breakdance sera bien au programme à Paris

Le CIO a confirmé ce lundi que le breakdance sera bien au programme des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Via son président Thomas Bach, la commission exécutive du comité international olympique a fixé le programme définitif de Paris 2024. Ainsi, le breakdance - préféré au karaté et au billard -, dont les épreuves se dérouleront à la Concorde, rejoint l’escalade, le skateboard et le surf qui feront leurs débuts olympiques l’été prochain aux JO de Tokyo. Ces quatre disciplines viennent s’ajouter aux 28 autres sports traditionnels.

Le CIO a également indiqué que le nombre total d’athlètes diminuerait par rapport à Tokyo de 600. Il passera à 10.500 athlètes présents. Les podiums seront réduits de 10, passant de 339 à 329 et la parité exacte entre participants et participantes sera atteinte pour la première fois de l'histoire des JO (à Tokyo, les sportives représenteront 48,8% des athlètes présents).

Le 50km march disparaît, la boxe évolue

Thomas Bach a également précisé qu’à Paris en 2024, il y aura 8 épreuves qui feront leur entrée aux JO pour «dépoussiérer» certains sports. Le 50 km marche ne sera plus présent et se remplacé par une épreuve mixte en athlétisme.

En boxe, une nouvelle catégorie de poids en boxe sera créée chez les femmes au détriment d’une catégorie chez les hommes.

En voile, ce sont trois épreuves mixtes qui verront le jour (le kitesurf, le 470 et la course au large). Au tir, une nouvelle épreuve de «skeet» par équipe mixte en tir, à la place du «trap» par équipe mixte. Enfin, il y aura deux épreuves de slalom extrême, basées sur le skicross et le BMX.

«Ces nouvelles épreuves, proches de la nature, spectaculaires et modernes, sont cohérentes avec l’identité des Jeux de Paris 2024, peut-on lire sur le communiqué de Paris 2024. Adaptées à un monde post-Covid 19 et aux ambitions communes du CIO et de Paris 2024 pour des Jeux plus sobres et durables, elles remplacent systématiquement une autre épreuve du même sport déjà au programme des Jeux, sans athlète supplémentaire, s’insèrent dans des sites déjà existants, et respectent ou voire même contribuent à la parité intégrale femmes/hommes des Jeux de Paris 2024.»