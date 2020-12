JO 2024 : Toutes les épreuves au programme à Paris

La commission exécutive du CIO a validé les épreuves pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, avec la présence pour la première fois, du breakdance. Un programme modernisé et paritaire. Voici l’ensemble des épreuves.

Athlétisme

48 épreuves (23 dames, 23 messieurs, deux mixtes)



100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5000 m, 10 000 m



100 m haies (dames), 110 m haies (messieurs), 400 m haies, 3000 m steeple



Relais 4x100 m et 4x400 m



Saut en hauteur, en longueur, à la perche, triple saut



Lancer du poids, du disque, du marteau, du javelot



Heptathlon (dames), décathlon (messieurs)



Marathon



20 km marche



4 x 400 m mixte + une épreuve mixte encore à définir

Aviron

14 épreuves (sept dames, sept messieurs)



Dames : skiff, deux de couple, quatre de couple, deux sans barreur, quatre sans barreur, huit, deux de couple poids léger



Messieurs : skiff, deux de couple, quatre de couple, deux sans barreur, quatre sans barreur, huit, deux de couple poids léger

Basket

4 épreuves (deux dames, deux messieurs)



Basket 3x3 : tournois dames et messieurs



Basket : tournois dames et messieurs

Badminton

5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)



Dames : simple et double



Messieurs : simple et double



Mixte: double

Boxe

13 épreuves (six dames, sept messieurs)



Catégories de poids à définir

Canoe/Kayak

16 épreuves (huit dames, huit messieurs)



Messieurs : 1 000 m kayak simple (K1), 500 m kayak double (K2), 500 m kayak à quatre (K4), 1 000 m canoë simple (C1), 500 m canoë double (C2)



Dames : 500 m kayak simple (K1), 500 m kayak double (K2), 500 m kayak à quatre (K4), 200 m canoë simple (C1), 500 m canoë double (C2)



Descente : kayak simple (K1), canoë simple (C1), canoë extrême dames et messieurs

Cyclisme

22 épreuves (onze dames, onze messieurs)



BMX (dames et messieurs) : freestyle, course



VTT (dames et messieurs) : cross-country



Route (dames et messieurs) : course en ligne, contre-la-montre



Piste (dames et messieurs) : sprint, sprint par équipes, keirin, poursuite par équipes, omnium, madison

Equitation

6 épreuves mixtes



Complet : concours individuel et par équipes



Dressage : concours individuel et par équipes



Saut d'obstacles : concours individuel et par équipes

Escrime

12 épreuves (six dames, six messieurs)



Messieurs : épée, fleuret et sabre en individuel et par équipes



Dames : épée, fleuret et sabre en individuel et par équipes

Football

Deux tournois (un dames, un messieurs)

Golf

Deux épreuves (une dames, une messieurs)

Handball

Deux tournois (un dames, un messieurs)

Haltérophilie

10 épreuves (cinq dames, cinq messieurs)



Catégories de poids à définir

Hockey sur Gazon

Deux tournois (un dames, un messieurs)

Judo

15 épreuves (sept dames, sept messieurs, une mixte)



Messieurs : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg



Dames : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg



Épreuves par équipes mixte

Lutte

18 épreuves (six dames, douze messieurs)



Gréco-romaine (messieurs uniquement) : 57 kg, 65 kg, 74 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg



Libre dames : 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg



Libre Messieurs : 60 kg, 67 kg, 77 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg

Natation

49 épreuves (23 dames, 25 messieurs, une mixte)



Libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, relais 4x100 m et 4x200 m dames et messieurs



Dos : 100 m, 200 m dames et messieurs



Brasse : 100 m, 200 m dames et messieurs



Papillon : 100 m, 200 m dames et messieurs



Quatre nages : 200 m, 400 m, relais 4x100 m dames et messieurs



Relais mixte quatre nages



Eau libre : 10 km dames et messieurs



Plongeon : tremplin 3 m, haut vol 10 m, synchronisé tremplin 3 m, synchronisé 10 m



Water-polo : tournoi dames et messieurs



Natation synchronisée : duo et ballet dames

Pentathlon moderne

2 épreuves (une dames, une messieurs)

Rugby

Deux tournois (un dames, un messieurs)

Taekwondo

8 épreuves (quatre dames, quatre messieurs)



Dames : -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg



Messieurs : -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg

Tennis

5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)



Dames : simple et double



Messieurs : simple et double



Mixte : double

Tennis de table

5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)



Dames : simple et double



Messieurs : simple et double



Mixte : double

Tir

15 épreuves (six dames, six messieurs, trois mixtes)



Messieurs : carabine 10 m, carabine 50 m trois positions, pistolet 10 m, pistolet tir rapide 25 m, trap, skeet



Dames : carabine 10 m, carabine 50 m trois positions, pistolet 10 m, pistolet 25 m, trap, skeet



Mixtes : carabine 10 m, pistolet 10 m, skeet

Tir à l’arc

5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)



Dames : individuel et par équipes



Messieurs : individuel et par équipes



Mixte : par équipes

Triathlon

3 épreuves (une dames, une messieurs, une mixte)



Individuel dames et messieurs



Par équipes mixte

Voile

10 épreuves (trois messieurs, trois dames, quatre mixtes)



Dames : planche à voile avec foil, laser, 49er



Messieurs : planche à voile avec foil, laser, 49er



Mixtes : Nacra17, 470, kitesurf et une épreuve encore à définir

Volley-ball

4 épreuves (deux dames, deux messieurs)



Tournois de beach-volley dames et messieurs



Tournois de volley-ball dames et messieurs

Disciplines additionnelles

12 épreuves (six dames, six messieurs)



Breakdance: dames et messieurs



Skateboard : rampe et street dames et messieurs



Escalade : vitesse et difficultés/bloc dames et messieurs



Surf : dames et messieurs