NBA : LeBron James, athlète de l'année selon «Time Magazine»

Une nouvelle distinction pour LeBron James. Déjà élu sportif de l'année aux côtés de quatre autres sportifs pour leur engagement sociétal par le magazine sportif Sports Ilustrated, la star des Lakers a été désignée athlète de l'année par «Time magazine».

Le célèbre hebdomadaire américain a tenu à mettre en avant «son rayonnement économique et commercial autant que ses principes politiques».

En octobre dernier, il a remporté avec les Lakers son 4e titre NBA contre son ancienne franchise, le Heat de Miami. James a été décerné MVP des Finales pour la 4e fois. Un peu plus tôt dans l’année, le 25 janvier précisément, il avait dépassé Kobe Bryant (33.643 points), pour devenir le 3e marqueur le plus prolifique de l’histoire de la NBA.

LeBron James has been named TIME's 2020 Athlete of the Year. pic.twitter.com/FrEqrrfYRO

