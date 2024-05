JO 2024 : voici les listes des équipes de France de basket

Les listes des équipes de France de basket (féminine et masculine) pour les JO 2024 ont été dévoilées, ce jeudi 16 mai, par les sélectionneurs tricolores Jean-Aimé Toupane et Vincent Collet.

Les élus sont connus. Les deux sélectionneurs des équipes de France de basket ont donné les noms des joueuses et joueurs retenus pour préparer les Jeux olympiques de Paris 2024. Du côté des hommes, Vincent Collet a décidé de faire appel à 19 joueurs (12 seront retenus). A noter les absences de Sylvain Francisco et Thomas Heurtel et la présence de Nadir Hifi. Evidemment, Victor Wembanyama, star de la NBA, est présent.

Chez les Bleues, 18 joueuses ont été appelées. Elles ne seront que 12 à être retenues dans la liste définitive. A noter l’absence de Sandrine Gruda, meilleure marqueuse de l’histoire de l’équipe de France.

Les 19 Bleus retenus

Andrew Albicy

Killian Hayes

Théo Maledon

Frank Ntilikina

Matthew Strazel

Elie Okobo

Nadir Hifi

Evan Fournier

Nando De Colo

Bilal Coulibaly

Isaïa Cordinier

Ousmane Dieng

Nicolas Batum

Jaylen Hoard

Guershon Yabusele

Mathias Lessort

Victor Wembanyama

Vincent Poirier

Rudy Gobert

Les Bleus retenus par Vincent pour préparer les Jeux #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/w9XPLfo6T6 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) May 16, 2024

Les 18 Bleues retenues

Romane Bernies

Carla Leite

Marine Fauthoux

Leila Lacan

Marie Pardon

Pauline Astier

Marie-Paule Foppossi

Sarah Michel Boury

Marine Johannès

Valériane Ayayi

Janelle Salaün

Mamignan Touré

Gabby Williams

Marième Badiane

Alexia Chery

Iliana Rupert

Dominique Malonga

Ana Tadic