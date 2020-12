Grand Prix d’Amérique 2021 : «Face Time Bourbon est plus fort que l'an dernier», annonce Sébastien Guarato

Entraîneur numéro 1 en France avec Jean-Michel Bazire, Sébastien Guarato prépare son champion Face Time Bourbon pour le prochain Grand Prix d’Amérique 2021 (Races ZEturf) où ce produit de Ready Cash tentera de conserver son titre.

Comment va Face Time Bourbon ?

Il a très bien récupéré de ses deux dernières courses en Italie et à Vincennes. Afin de parfaire sa condition en vue du prix d’Amérique, je voulais, initialement, l’engager uniquement sur le prix Ténor de Baune. Mais la date de la course a été modifiée et cela a un peu bousculé nos plans. J’ai finalement décidé de le faire également courir dans le prix du Bourbonnais ce dimanche. Il aura ainsi deux courses dans les jambes avant le grand évènement.

Le sentez-vous meilleur que l’hiver dernier ?

Il a pris de l’âge, de la puissance et s’est endurci. Face Time est arrivé à maturité, je le trouve effectivement encore plus fort que l’an passé.

Craignez-vous la concurrence ?

Non. Nos principaux concurrents, ceux de l’an passé, ont vieilli même s’il faut se méfier de Jean-Michel Bazire et Davidson du Pont. Quant aux jeunes chevaux suédois, annoncés par certains comme prometteurs, je ne les crois pas capable de venir nous concurrencer. J’ai failli battre Power dans l’UET avec Green Grass qui n’a pas la classe de Face Time.

Les risques de blessure vous stressent-ils ?

Je dirais que c’est une source de stress, mais que l’on n’y pense pas. Face Time a été blessé au dos lorsqu’il était jeune et nous sommes parvenus à le soigner. L’ostéopathe, le vétérinaire et le maréchal ferrant le suivent désormais régulièrement. On le connaît par cœur, on essaye de ne pas lui changer ses petites habitudes pour qu’il soit bien dans sa tête.

Question technologie mais aussi méthode d’entraînement, quelles sont les avancées les plus récentes dans le monde du trot ?

L’arrivée des sulkys en carbone a permis de gagner en légèreté. A l’entraînement, on travaille beaucoup plus en montée qu’avant. L’interval training est important pour gagner en puissance. On travaille aussi en «fouillant» pour endurcir le rythme cardiaque des trotteurs.

Avec Bold Eagle et FaceTime Bourbon, vous êtes l’entraîneur des deux derniers meilleurs cracks français. Tenez-vous déjà le troisième ?

Non, je ne pense pas. Il ne faut pas rêver, tomber sur deux champions d’exception en si peu de temps, c’est déjà très rare. Peut-être qu’il faudra attendre que Face Time Bourbon devienne étalon, avant de revoir un cheval de sa valeur…