Frédéric Thiriez candidat à la présidence de la FFF

Ancien président de la LFP, Frédéric Thiriez a confié mardi à L’Equipe son intention de briguer la présidence de la FFF.

De la Ligue professionnelle à la Fédération ? A la tête des clubs pros de 2002 à 2016, le haut fonctionnaire a décidé de se porter candidat à la succession de Noël Le Graët à la présidence de la FFF avec l’objectif de sauver le football amateur.

«Après quatre années où j'ai pris du recul et beaucoup réfléchi, je me porte candidat parce que le football français traverse une crise sans précédent, notamment le football amateur, dont on ne parle pas souvent, a ainsi précisé Frédéric Thiriez au quotidien sportif, dans une longue interview. (…) Le foot amateur est la raison d'être et la raison de vivre de la Fédération. Je sais bien qu'il y a la vitrine, l'équipe de France ou la Coupe de France. Mais c'est la masse qui fait l'élite.»

Pour le moment, Le Graët, à la tête de la Fédération française de football depuis 2011 et qui a connu une finale de l’Euro 2016 et surtout la victoire à la Coupe du monde 2018, ne s’est pas encore prononcé sur ses intentions de briguer un mandat supplémentaire.

Les nombreuses critiques à son encontre sur ses prises de positions (notamment le dossier Corinne Diacre avec l’équipe de France féminine) ou encore l’annulation de la Coupe de France suite aux mesures sanitaires pourraient jouer en sa défaveur.

Retrouvez toute l'actualité du football ICI