Cristiano Ronaldo préfère la boxe et l'UFC au football

Cristiano Ronaldo a confié à DAZN qu’il préférait regarder la Boxe ou l’UFC qu’un match de football.

On savait que le Portugais était un grand fan des sports de combat. Pendant plusieurs années, il était aini proche de la star du kickboxing Badr Hari (qui combattra d’ailleurs samedi) avec qui il passait souvent du bon temps du côté de Marrakech.

Et dans un entretien pour un documentaire diffusé par DAZN, Cristiano Ronaldo a confié qu’il aimait regarder la boxe, et l’UFC notamment, en lieu et place d’un match de football.

«Jouer au football est ma passion, mais je préfère regarder d'autres sports à la télévision, a expliqué le champion d’Europe 2016 avec sa sélection et quintuple Ballon d’Or à la dans la série de documentaire «Parallel Worlds». Entre un match de football ou regarder un match de boxe ou l'UFC, je choisis la deuxième option.»

Dans cette série, où CR7 a été invité à s’exprimer aux côtés de Gennady Golovkin, boxeur kazakh, il y parle notamment de son amour pour la boxe.

«Je ne pense pas que j'aurais pu être boxeur, c'est dur, a-t-il confié. Il faut être né pour ça, a admis l'actuel attaquant de la Juventus. Je pense que je suis né pour être footballeur professionnel, je pensais avoir ce don depuis le début, et je me suis dit: ‘Je vais saisir cette opportunité’».

L’ancien joueur de Manchester a d’ailleurs confié qu’il s’exercait à l’époque où il évoluait en Angleterre. «Quand j'étais à Manchester United, un entraîneur boxait avec moi. Je pense que pratiquer ce sport est bon pour le football car cela aiguise vos sens et vous apprenez à bouger», a-t-il expliqué.